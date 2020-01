فيديو.. سلاح الجو الأمريكي يحذر إيران من خلال استعراض قوي للقوة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أجرى سلاح الجو الأمريكي عرضًا كبيرًا للقوة من خلال إطلاق 52 مقاتلة من طراز إف-35 متعددة المهام ومدججين بالسلاح بالكامل، وتبلغ قيمة الواحدة 89.2 مليون دولار.

WATCH: 52 F-35s launched in rapid succession from @HAFB today! @388fw & @419fw conducted a combat power exercise part of normal, scheduled training operations and not a response to any current events.

The fighter wings are home to 78 aircraft.

Via @Fox13 pic.twitter.com/fHFlGTyp05

— 𝐁𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐜𝐡𝐧𝐞𝐞 (@brian_schnee) January 6, 2020