فيديو.. سوني تطرح أول نموذج لسيارة كهربائية 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت شركة Sony عن أول سيارة لها على الإطلاق، وأطلقت نموذجها الأولي القوي في معرض إلكترونيات المستهلك (CES) في لاس فيغاس، وجاء ذلك عقب الكشف عن شعار PlayStation 5.



وألمحت شركة Sony إلى أن النموذج الأولي مصممٌ ليكون سيارة كهربائية، وسلطت الضوء على القدرة على التكيف وقدرات التحديث السحابية المستمرة، لكن مفهوم السيارة الكهربائية لا يحمل اسمًا حتى الآن سوى اسم رمزي Safety Cocoon.

قال الرئيس التنفيذي لشركة سوني، سُرنا كينشيرو يوشيدا: نحن متحمسون جدًا بشأن المستقبل.

مواصفات السيارة:

أتت سيارة السيدان ذات المفهوم الكهربائي باللون الفضي الرائع، وخطفت أنظار الحضور بانسيابتها وأناقتها المذهلتين، بمكابح سيراميك كربونية، وتتميز بقدرات صوتية ومرئية وتقنية استشعار متطورة.

صُممت السيارة من قبل فريق الذكاء الاصطناعي الذي صنع الكلب الروبوتي المسمى Aibo، وعلى الأرجح فإن تقنيات الكلب الروبوتي ساعدت في تصميم أجهزة الاستشعار الخاصة بسلامة السيارة والتي ساهمت في دخول شركة سوني في تقنية الكشف عن الحركة المزودة بالذكاء الاصطناعي.

وقال يوشيدا إن سوني تتخيل السيارات كمساحة ترفيهية جديدة، وتركز على ليس فقط تكنولوجيا الهاتف المحمول ولكن تكنولوجيا التنقل أيضًا.

تم تجهيز المقصورة الداخلية من السيارة بمكبرات صوت مصممة لوضع تجربة صوتية 360 درجة، كما تتميز بشاشة ترفيه بانورامية.

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