فيديو سيعرض المشهد الأخير من حياة قاسم سليماني

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نشرت قناة العربية مقتطفات توثق المشهد الأخير من حياة قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني قبل تصفيته في غارة أمريكية قرب مطار بغداد فجر الجمعة 3 يناير الجاري.

سليماني.. الزيارة الأخيرة.. ⁧#العربية⁩ تكشف كواليس ومعلومات جديدة تذاع لأول مرة عن أسرار الرحلة الأخيرة لقاسم ⁧#سليماني⁩ مهندس الإرهاب الإيراني.

الجمعة ٦:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش، ٩:٣٠ مساءً بتوقيت السعودية pic.twitter.com/M2PwVoxsvm — العربية (@AlArabiya) January 24, 2020

وتم تصفية الرجل الثاني في إيران بصحبة أبومهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق وعدد من قادة الحرس الثوري بـ3 صواريخ أطلقت من 3 طائرات فيما استغرقت العملية 6 دقائق فقط.

وستبث قناة العربية اليوم الجمعة عند الساعة ٦:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش، ٩:٣٠ مساءً بتوقيت المملكة تفاصيل التقرير المصور من بغداد حيث تم رصد مسار رحلة سليماني وكيف تم استهدافه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف قبل عدة أيام عن فحوى اتصال هاتفي بينه وبين قائد عملية تصفية سليماني والمهندس ونقل ترامب ما دار خلال آخر ثوان قبل تنفيذ المهمة بنجاح.

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