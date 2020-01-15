فيديو .. شاهد ما يحدث داخل سجن الطرفية في القصيم
تجربة جديدة للحصول على البكالوريوس والماجستير

فيديو .. شاهد ما يحدث داخل سجن الطرفية في القصيم

2020/01/15
الساعة 9:00 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - القصيم

تجربة جديدة يعيشها النزيل داخل سجن الطرفية بمنطقة القصيم، تتيح له التأقلم مع المجتمع والخروج والعمل والاندماج مع الآخرين.

وأعلن سجن الطرفية عن تقديم تجربة جديدة تتيح للنزيل الحصول على شهادة البكالوريوس والماجستير وقريبًا الدكتوراه، وكذلك برامج في الدبلوم.

ويمكن للنزيل أن يحصل على شهادة البكالوريوس والماجستير من جامعة القصيم، وتتيح له العمل في عدة مجالات بعد الخروج.

وقال أحمد السبيعي (أخصائي نفسي): إن هذه البرامج تساهم في تكيف النزيل مع المجتمع.

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متجر اميرو للعطور
ضيف
متجر اميرو للعطور

تمام
سيروا وعين الله ترعاكم
فكرة حلوة انكم تتبنون عقول من شاءت أقدار الله أن يكونوا في السجن قد يكونون بلاذنب
جزاكم الله خيرا
شكرا لأنكم لم تساهدوا في ضياع عمر النزيل هباءا منثورا

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4 ساعة


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