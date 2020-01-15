المواطن - القصيم
تجربة جديدة يعيشها النزيل داخل سجن الطرفية بمنطقة القصيم، تتيح له التأقلم مع المجتمع والخروج والعمل والاندماج مع الآخرين.
فيديو | شاهد ما يحدث داخل سجن #الطرفية في #القصيم#الراصد pic.twitter.com/n5ydzruD9c
— الراصد (@alraasd) January 15, 2020
وأعلن سجن الطرفية عن تقديم تجربة جديدة تتيح للنزيل الحصول على شهادة البكالوريوس والماجستير وقريبًا الدكتوراه، وكذلك برامج في الدبلوم.
ويمكن للنزيل أن يحصل على شهادة البكالوريوس والماجستير من جامعة القصيم، وتتيح له العمل في عدة مجالات بعد الخروج.
وقال أحمد السبيعي (أخصائي نفسي): إن هذه البرامج تساهم في تكيف النزيل مع المجتمع.
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ضيف
تمام
سيروا وعين الله ترعاكم
فكرة حلوة انكم تتبنون عقول من شاءت أقدار الله أن يكونوا في السجن قد يكونون بلاذنب
جزاكم الله خيرا
شكرا لأنكم لم تساهدوا في ضياع عمر النزيل هباءا منثورا
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