فيديو .. شاهد ما يحدث داخل سجن الطرفية في القصيم

المواطن - القصيم

تجربة جديدة يعيشها النزيل داخل سجن الطرفية بمنطقة القصيم، تتيح له التأقلم مع المجتمع والخروج والعمل والاندماج مع الآخرين.

وأعلن سجن الطرفية عن تقديم تجربة جديدة تتيح للنزيل الحصول على شهادة البكالوريوس والماجستير وقريبًا الدكتوراه، وكذلك برامج في الدبلوم.

ويمكن للنزيل أن يحصل على شهادة البكالوريوس والماجستير من جامعة القصيم، وتتيح له العمل في عدة مجالات بعد الخروج.

وقال أحمد السبيعي (أخصائي نفسي): إن هذه البرامج تساهم في تكيف النزيل مع المجتمع.

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