فيديو.. شخص يقنص غزلان بوحشية والحياة الفطرية تتوعد

المواطن - الرياض

وثق مقطع متداول قيام شخص بقنص عدد من الغزلان بطريقة وحشية حيث لاحقهم بمركبة يقودها شخص آخر وقام بإطلاق النار عليهم واحدً تلو الآخر.

فيديو | مقطع متداول لشخص يصطاد عددا من الغزلان بطريقة تثير الغضب.. و"الحياة الفطرية" لـ #الإخبارية: نتوعد بإيقاع أقصى العقوبات في حال صحة المقطع pic.twitter.com/iXRVfMsHU0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 14, 2020

وطالب العديد من المواطنين بمحاسبة هذا الشخص الذي يخالف القواعد المنظمة للصيد والتي تحدد أماكن الصيد والأسلحة المستخدمة.

من جهة أخرى توعدت الهيئة العامة للحياة الفطرية بإيقاع أقصى العقوبات على هذا الشخص في حال ثبتت صحة المقطع وأنه تم في المملكة.

ولم يتضح من الفيديو المتداول مكان ولا زمان وقوع الحادث فيما أكد العديد من المغردين أنه تم في المملكة.

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