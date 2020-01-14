فيديو.. شخص يقنص غزلان بوحشية والحياة الفطرية تتوعد

فيديو.. شخص يقنص غزلان بوحشية والحياة الفطرية تتوعد

2020/01/14
الساعة 5:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وثق مقطع متداول قيام شخص بقنص عدد من الغزلان بطريقة وحشية حيث لاحقهم بمركبة يقودها شخص آخر وقام بإطلاق النار عليهم واحدً تلو الآخر.

وطالب العديد من المواطنين بمحاسبة هذا الشخص الذي يخالف القواعد المنظمة للصيد والتي تحدد أماكن الصيد والأسلحة المستخدمة.

من جهة أخرى توعدت الهيئة العامة للحياة الفطرية بإيقاع أقصى العقوبات على هذا الشخص في حال ثبتت صحة المقطع وأنه تم في المملكة.

ولم يتضح من الفيديو المتداول مكان ولا زمان وقوع الحادث فيما أكد العديد من المغردين أنه تم في المملكة.

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