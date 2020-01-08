فيديو صادم.. طفلة تلهو على حافة برج!

المواطن - متابعة

نشرت صحيفة الديلي ميل فيديو صادم لطفلة تلهو على حافة برج سكني بينما كانت أمها في الحمام.

وأظهر الفيديو، الطفلة الصغيرة في الفيديو وهي تتسلق نافذة الشقة الواقعة في الطابق الخامس بمجمع بلايا بارايسو السكني، في تينيريفي بجزر الكاناري، وبدأت تمشي على طول الحافة الضيقة.

ولم تكتفِ الطفلة بالمشي على الحافة الضيقة العالية من البرج السكني وإنما بدأت تجري وتهرع نحو شرفة الشقة وهي تمسك الحائط بيدها اليسرى للحصول على الدعم.

ووصلت الطفلة التي لم يكشف عن اسمها إلى مقبض حديدي حول الشرفة وجلست عليه، وبدلاً من التسلق داخل الشرفة إلى بر الأمان، بدأت الطفلة في رحلة العودة إلى الوراء بالطريقة التي جاءت بها.

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