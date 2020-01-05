فيديو .. صهريج صرف يُفرغ حمولته بجوار حديقة في جازان !

المواطن - خالد الأحمد - جازان

وثق مواطن، مساء أمس السبت، قيام سائق صهريج صرف يتبع لإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة جازان بتفريغ حمولته بجوار حديقة الكورنيش الجنوبي بمدينة جازان، والواقعة على طريق الملك عبدالله، وبالقرب من القرية التراثية وشاطئ الكورنيش، مما أدى إلى تكوين مستنقع بالموقع، دون مبالاة للأضرار التي ستلحق بالبيئة.

وقال موثق الفيديو لـ“المواطن“: إن زوار حديقة الكورنيش الجنوبي تفاجأوا مغرب يوم أمس بقيام سائق صهريج للصرف بتفريغ حمولة الصهريج بجوار الحديقة وأمام مسجد الحديقة، مما أدى إلى تكوين المستنقع بالموقع.

وأضاف، أن هذا التصرف قد يُسبب كارثة بيئية ويؤدي لتكاثر البعوض الناقل للأمراض، وأن هذه المياه الملوثة تُساعد على انتشار الروائح الكريهة بالموقع.

وأشار إلى أن تصرف الوافد سائق الصهريج آثار غضب زوار وسياح المنطقة، الأمر الذي قد يتسبب بتلوث مياه شواطئ جازان، ويدمر الثروة السمكية، وينشر الأمراض الوبائية لمرتادي الشاطئ الجنوبي بجازان.

موقع لأشجار المانجروف:

وأوضح موثق الفيديو أن الموقع الذي تم فيه إفراغ حمولة الصهريج، يحوي على كمية كبيرة من أشجار المانجروف والشورى الطبيعية بالقرب من الشاطئ، والتي لها فوائد بيئية واقتصادية للمخزون السمكي والحياة البحرية، مطالبًا من مسؤولي وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأمانة المنطقة، بمحاسبة من يقف خلف تلك التجاوزات والمخلفات التي تضرر منها الزوار وأضرت بموقع أشجار المانجروف والشورى الطبيعية، وتطبيق ما نص عليه النظام العام للبيئة من مخالفات وغرامات بيئية.

وتواصلت “المواطن” مع المتحدث الرسمي بأمانة منطقة جازان، عبدالعزيز الريثي، وما زالت في انتظار الرد على استفسارات “المواطن”.

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