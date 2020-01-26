فيديو.. ضبط جريمة تستر تجاري لمنشأة في الرياض

المواطن - الرياض
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، بعد التحرّي والرصد، جريمة تستر تجاري لمنشأة تجارية داخل مبنى سكني في الرياض.
🎥
"التجارة" بعد التحرّي والرصد، تضبط جريمة #تستر_تجاري لمنشأة تجارية بالرياض.
التستر #يبدأ_وينتهي_بك pic.twitter.com/QZGvLUb0gn
— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) January 26, 2020
ونشرت التجارة مقطع فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، يبين عملية ضبط جريمة التستر التجاري، حيث صدر حكم بإخلاء المكان من جميع الموظفين.
ودعت التجارة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي حالات تستر تجاري، خاصة مع وجود مكافأة مالية لكل من يبلغ عنها.
هل قرأت هذا ؟
اترك تعليقاً