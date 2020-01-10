فيديو.. طالب يردي معلمته متأثرًا بلعبة فيديو عنيفة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قتل طالب معلمته بإطلاق النار عليها، وعلى خمسة من زملائه، قبل أن يقتل نفسه، وقال المحققون: إنه تأثر بلعبة فيديو عنيفة، وكان آخر ما قاله: اليوم هو اليوم.

وكان قد أطلق الطالب، 11 عامًا، النار من خلال مسدسين في مدرسة خاصة في المكسيك؛ مما أدى إلى مقتل معلمته وإصابة خمسة تلاميذ، بينهم فتاتان في السابعة والثامنة من العمر.

وقال حاكم ولاية كواهويلا الميكسيكية، ميجيل أنجل، ريكيلمي: إن هناك شكوكًا بأن الصبي قد تأثر بلعبة الفيديو Natural Selection، حيث يقوم فيها المارينز الفضائيون بإطلاق النار على الفضائيين.

وقال في مؤتمر صحفي: الصبي كان يرتدي قميصًا من لعبة الفيديو Natural Selection، إنها لعبة عنيفة جدًّا وتقدم محاكاة واضحة جدًّا لاستخدام الأسلحة، موضحًا أن الصبي طلب من معلمته الإذن للذهاب إلى الحمام، وهناك غير ملابسه، وفوجئ الجميع به يلوح بمسدسين، وعندما سألته المعلمة عما يفعله قام الصبي بإطلاق النار عليها، وعلى تلاميذ آخرين، ثم قتل نفسه.

وقالت المدرسة: إنه كان ولدًا عاديًّا يتمتع بعلامات جيدة ولا توجد علامات خارجية على أي مشكلات سلوكية، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

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