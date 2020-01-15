فيديو.. طريقة الحصول على تعويض حال شراء منتج مغشوش
من حق صاحب البلاغ التوجه بشكوى للتجارة

فيديو.. طريقة الحصول على تعويض حال شراء منتج مغشوش

2020/01/15
الساعة 8:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف بندر الهاجري، مدير عام الشكاوى بهيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن طرق الحصول على تعويض حال شراء منتج مغشوش.

 

وقال الهاجري، خلال مشاركته في برنامج “سيدتي” على روتانا خليجية: إن هناك منتجًا مغشوشًا قد لا يحدث ضررًا، فيما يحق لصاحب الحالة التقدم ببلاغ لوزارة التجارة، حيث تشرف عليه الوزارة بالتنسيق مع جهات مختلفة من بينها هيئة الغذاء والدواء.

وتابع بندر الهاجري، أن الهيئة والجهات المشرفة تبدأ بالتحرك وشن حملات أمنية للتحقق من صحة البلاغ بالفحص والتحليل ثم الضبط للمنتج.

وأضاف يلي ذلك بدء عمليات ملاحقة للمورد أو مرتكب المخالفة؛ فيما يتم التعويض عن الأضرار بشكل عام وذلك عن طريق الذهاب للمحكمة المختصة، فضلًا عن طلب إعادة قيمة المنتج.

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