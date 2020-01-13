فيديو.. طلاق أسري بسبب فلل الكرتون!

المواطن - الرياض

يعاني ملاك فلل الكراتين من التضرر طوال ربع قرن، مثل المواطن محمد الذي اشترى فيلا وقسطها مليونين و200 ألف ريال، ولكنها تصدعت فأخرج عائلته من البيت، ويرفع عليه المستأجرون بالمنزل قضية.

فيديو | محمد بن عبدالله: فلل الكراتين تسببت في انفصالي #الراصد pic.twitter.com/nqfs98GOUh — الراصد (@alraasd) January 13, 2020

وقال محمد بن عبدالله في مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: إن فلل الكراتين تسببت في انفصال زوجته عنه بسبب الضغوط المعنوية والمادية التي مروا بها.

وأكد أن فلل الكراتين تسببت في طلاقهما وموجود معه صك الطلاق ليؤكد حديثه، مشددًا على أن هذه المشكلة كبيرة ويجب حلها من جانب الجهات المعنية.

وفلل الكرتون هو مصطلح أطلقه عقاريون دلالةً على الفلل المقامة بدون أسس صحيحة معماريًّا وتهدد سلامة قاطنيها.

وكثيرًا ما طالب مختصون في قطاع المقاولات، الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري في مواد البناء، وذلك عبر الرقابة الجمركية الشديدة وضبط الأسواق تفاديًا لمخاطر السلامة وحماية للمستهلك، داعين في الوقت نفسه إلى فرض عقوبات شديدة لمخالفي النظام والغشاشين والمتحايلين.

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