فيديو.. طلاق أسري بسبب فلل الكرتون!
اشترى فيلا بأكثر من مليوني ريال وتصدعت

فيديو.. طلاق أسري بسبب فلل الكرتون!

2020/01/13
الساعة 11:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يعاني ملاك فلل الكراتين من التضرر طوال ربع قرن، مثل المواطن محمد الذي اشترى فيلا وقسطها مليونين و200 ألف ريال، ولكنها تصدعت فأخرج عائلته من البيت، ويرفع عليه المستأجرون بالمنزل قضية.

وقال محمد بن عبدالله في مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: إن فلل الكراتين تسببت في انفصال زوجته عنه بسبب الضغوط المعنوية والمادية التي مروا بها.

وأكد أن فلل الكراتين تسببت في طلاقهما وموجود معه صك الطلاق ليؤكد حديثه، مشددًا على أن هذه المشكلة كبيرة ويجب حلها من جانب الجهات المعنية.

وفلل الكرتون هو مصطلح أطلقه عقاريون دلالةً على الفلل المقامة بدون أسس صحيحة معماريًّا وتهدد سلامة قاطنيها.

وكثيرًا ما طالب مختصون في قطاع المقاولات، الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري في مواد البناء، وذلك عبر الرقابة الجمركية الشديدة وضبط الأسواق تفاديًا لمخاطر السلامة وحماية للمستهلك، داعين في الوقت نفسه إلى فرض عقوبات شديدة لمخالفي النظام والغشاشين والمتحايلين.

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ابو ريان
ضيف
ابو ريان

ارجوا أعاده النضر في من تم حرمانهم من الدعم السكني بسبب ان احد أفراد الاسره يمتلك منزل وبالذات اذا كانت الزوجه علي الأقل أعطوني ارض

أعجبني0لم يعجبني  رد
14 ساعة


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