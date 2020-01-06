فيديو.. عروض تشويقية وحماسية في الواجهة البحرية بعسير
إضافة إلى ألعاب وأنشطة رياضية وجوائز تذكارية

فيديو.. عروض تشويقية وحماسية في الواجهة البحرية بعسير

2020/01/06
الساعة 8:16 مساءً
- ‎فيالترفيه, المراسلون, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن- فهد القحطاني - أبها

لا زال غرب عسير يشهد الكثير من العروض خلال الفعاليات المستمرة لليوم الخامس، بعد افتتاح الواجهة البحرية لعسير، حيث تبقى 10 أيام على انتهاء الفعاليات.

وشهدت الواجهة البحرية حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من الجنسين بجميع الفئات العمرية، الذين حضروا من جميع محافظات المنطقة وخارجها، خاصةً وأن الافتتاح كان مناسبًا في توقيته الذي يتزامن مع نهاية الفصل الأول من العام الدراسي 1441هـ وبداية الإجازة بين الفصلين.

واستمتعت الأسر بالفعاليات التي تم تقديمها، من عروض بحرية وعروض السيرك الإيطالي وعروض الشو، بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة الرياضية التي قدمتها الهيئة العامة للسياحة ضمت ألعابًا رياضية تنافسية للعائلات والأطفال وقدمت الكثير من الأنشطة الرياضية والجوائز التذكارية المحفزة للتنافس.


تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • افتتاح الواجهة البحرية بعسير مساء الخميس
    •
  • صور.. زوار جازان يتمتعون بالواجهة البحرية
    •
  • وفد إعلامي يزور الواجهة البحرية بدعوة من أمانة عسير وهذا موعد تدشينها رسميًا
    •
  • صور.. الواجهة البحرية قبلة أهالي جدة للاحتفال بيوم الوطن
    •

    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :