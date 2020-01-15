فيديو.. عمليات كر وفر في بيروت واعتقالات بصفوف المحتجين
اشتباكات بين المتظاهرين وقوة مكافحة الشغب

فيديو.. عمليات كر وفر في بيروت واعتقالات بصفوف المحتجين

2020/01/16
الساعة 1:59 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - متابعة

بعد احتجاجات غاضبة في حي الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء، أدت إلى اعتقال 59 شخصًا عقب اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن عمليات كر وفر مساء أمس الأربعاء أمام ثكنة الحلو بمنطقة مار الياس غرب العاصمة بين المتظاهرين وقوة مكافحة الشغب، التي أبعدتهم عن المدخل الرئيسي، وعملت على توقيف البعض وإدخالهم إلى داخل الثكنة.

وتساقطت الأحجار بغزارة على عناصر مكافحة الشغب أمام ثكنة الحلو من قبل بعض المحتجين، في وقت يقف قسم آخر منهم إلى جانب الطريق. كما تم رمي المفرقعات النارية بشكل مباشر على العناصر الأمنية.

وناشدت الناشطة نعمت بدر الدين وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، ريا الحسن، التدخل لدى المدير العام للأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، لترك الموقوفين.

إلى ذلك توجهت مجموعة من المتظاهرين من أمام ثكنة الحلو إلى تقاطع كورنيش المزرعة- مار الياس وقطعت الطريق بأجسادها، وانضمت إليها مجموعة قادمة من جسر الكولا.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، سقطت بعض القنابل المسيلة للدموع داخل السفارة الروسية في كورنيش المزرعة.

لمشاهدة الفيديو اضغط (هنا).

 

 

 

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. اعتقال آلاف المحتجين في إيران
    •
  • فيديو.. اعتقالات بالجملة تجعل تركيا كابوس الصحفيين الألمان
    •
  • العفو الدولية عن اعتقالات إيران: حملة قمع مخزية
    •
  • الرابطة الألمانية للصحفيين تحذر من السفر إلى تركيا
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :