فيديو عن ركلة جزاء الهلال يُثير الشد والجذب

المواطن - محمد سمعه

أثارت ركلة جزاء الهلال التي حصل عليها أمس ضد الوحدة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الشد والجذب بين خبراء التحكيم والنقاد الرياضيين.

#الدوري_مع_وليد

المستشار التحكيمي – محمد فودة: ركلة الجزاء المحتسبة لـ #الهلال "غير صحيحة" في الدقيقة 28.. هدف غير صحيح لصالح الهلال في الدقيقة69..هدف الهلال الثالث "صحيح" ولا وجود للتسلل بالدقيقة 76.#الهلال_الوحدة pic.twitter.com/SPmI3ymnUc — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 11, 2020

وكانت البداية مع المستشار التحكيمي محمد فودة لبرنامج الدوري مع وليد حيث قال: ركلة الجزاء المحتسبة لنادي الهلال غير صحيحة في الدقيقة الـ28، بينما هدف الهلال الثاني غير صحيح في الدقيقة الـ69.

وعلى النقيض تمامًا، قال المستشار التحكيمي عبدالرحمن الزيد للقناة الرياضية السعودية: ركلة الجزاء المحتسبة للهلال صحيحة ومستحقة.

المستشار التحكيمي – عبدالرحمن الزيد:

ركلة الجزاء المحتسبة لـ #الهلال صحيحة ومستحقة.#الهلال_الوحدة pic.twitter.com/PLZ4hLaZTI — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 11, 2020

وعلّق الإعلامي الرياضي عبدالمحسن الجحلان برأيه عبر حسابه في تويتر قائلًا: “كل زاويا الفار أكدت صحة ضربة الجزاء والهدف الثاني علاوة على جميع المحللين ويظهر الفودة برأي مختلف .. غريب”.

أما الإعلامي عبدالرحمن الفريح فعلّق قائلًا: “مهزلة وفضيحة تحكيمية كالعادة، جالس أدور احتكاكًا باللعبة ما لقيت”.

وأضاف الفريح: “اشكروا من رفض الـVAR هذا هو سبب فوز الهلال، يستحق الشكر على الثلاث نقاط، الحكم الروماني أوفيديو ابن جلدة مدرب الهلال”.

وكانت مباراة الهلال والوحدة، أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث نجا الفريق الهلالي من فخ نادي الوحدة الذي تقدم عند حلول الدقيقة التاسعة عبر اللاعب أنسيلمو دي مورايس، ثم رد الهلال بثلاثية عبر الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفين وهدف للاعب صالح الشهري الذي مكّن الهلال من استرداد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي من أنياب نادي النصر.

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