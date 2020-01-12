فيديو عن ركلة جزاء الهلال يُثير الشد والجذب
في مباراة الوحدة

فيديو عن ركلة جزاء الهلال يُثير الشد والجذب

2020/01/12
الساعة 3:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أثارت ركلة جزاء الهلال التي حصل عليها أمس ضد الوحدة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الشد والجذب بين خبراء التحكيم والنقاد الرياضيين.

وكانت البداية مع المستشار التحكيمي محمد فودة لبرنامج الدوري مع وليد حيث قال: ركلة الجزاء المحتسبة لنادي الهلال غير صحيحة في الدقيقة الـ28، بينما هدف الهلال الثاني غير صحيح في الدقيقة الـ69.

وعلى النقيض تمامًا، قال المستشار التحكيمي عبدالرحمن الزيد للقناة الرياضية السعودية: ركلة الجزاء المحتسبة للهلال صحيحة ومستحقة.

وعلّق الإعلامي الرياضي عبدالمحسن الجحلان برأيه عبر حسابه في تويتر قائلًا: “كل زاويا الفار أكدت صحة ضربة الجزاء والهدف الثاني علاوة على جميع المحللين ويظهر الفودة برأي مختلف .. غريب”.

أما الإعلامي عبدالرحمن الفريح فعلّق قائلًا: “مهزلة وفضيحة تحكيمية كالعادة، جالس أدور احتكاكًا باللعبة ما لقيت”.

وأضاف الفريح: “اشكروا من رفض الـVAR هذا هو سبب فوز الهلال، يستحق الشكر على الثلاث نقاط، الحكم الروماني أوفيديو ابن جلدة مدرب الهلال”.

وكانت مباراة الهلال والوحدة، أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث نجا الفريق الهلالي من فخ نادي الوحدة الذي تقدم عند حلول الدقيقة التاسعة عبر اللاعب أنسيلمو دي مورايس، ثم رد الهلال بثلاثية عبر الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفين وهدف للاعب صالح الشهري الذي مكّن الهلال من استرداد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي من أنياب نادي النصر.

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