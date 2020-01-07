فيديو.. غوميز يهز شباك الأهلي بالهدف الثاني

المواطن - مروة نبيل

نجح الفرنسي بافيتيمبي غوميز في تسجيل الهدف الثاني في شباك الأهلي، عند الدقيقة 70 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليمنح الهلال التقدم بنتيجة 2/ 1.

وكان الشوط الأول من مباراة الهلال والأهلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث سجل سالم الدوسري هدف التقدم للزعيم عند الدقيقة 36، قبل أن ينجح السوري عمر السومة في هز شباك الأزرق عند الدقيقة 45.

ويلعب الهلال والأهلي الآن على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال والأهلي اليوم، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع الراقي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 12 لقاء.

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