فيديو.. كاميرات المراقبة تفضح جريمة المربية

المواطن - متابعة

التقطت كاميرات مراقبة، سلوكًا عنيفًا من مربية بحق أطفال في روضة؛ ما أثار غضبًا عارمًا بين مواطني مدينة صينية، مطالبين بمعاقبتها.

وأظهر الفيديو المربية وهي توقظ طفلًا من نومه بعنف شديد، وتجره بقوة من شعره وذراعه، ثم تلقي به على الأرض بلا رحمة.

وقالت محطة ناننغ تي في: إن الحادث وقع في روضة شيغين بمدينة ناننينغ، مضيفة أن الشرطة احتجزت المربية، التي يقال إنها كانت في حالة مزاجية سيئة.

وكانت لاحظت إحدى الأمهات عدة كدمات على رأس ابنها لدى عودته إلى المنزل، مما جعلها تتحرى عن السبب وراء ذلك، فتم مراجعة كاميرات المراقبة.

وكشف أحد الموظفين في الروضة أن المربية التحقت بهذه الوظيفة منذ فترة ليست بالطويلة، مضيفًا أن الشرطة اعتقلتها وفتحت تحقيقًا في الموضوع.

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