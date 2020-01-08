فيديو.. كشف تعاملها مع ساحر فأحرقته بالأسيد وهو نائم!

المواطن - الرياض

تحدث المواطن أبو محمد عن تفاصيل إحراق زوجته له بمادة الأسيد وهو نائم، وهو ما سبب له حروقاً بالغة في كامل جسده.

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لماذا أحرقت زوجها بالأسيد ؟

أبو محمد يروي قصة لـ #برنامج_ياهلا مؤلمة عن زوجته التي سكبت عليه "الأسيد" وهو نائم!! pic.twitter.com/mxmGoHQt9l — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 7, 2020

وكشف أبو محمد خلال تصريحات إلى برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن سبب الخلاف بينهما الذي أدى لحرقه، هو أن زوجته كانت تتعامل مع ساحر وأنه كشفها من خلال رسائل بينهما، موضحاً أنها حامل الآن ولا يوجد بينهما أبناء.

وتابع أنه سامح زوجته رغم ما بدر منها وما سببته من حروق بالغة له في جميع أنحاء جسده ولا يزال يتلقى العلاج بسببها، مشددًا على أنه لم يعامل زوجته وهي الثانية بشكل سيئ مطلقًا منذ زواجهما على مدار عام كامل.

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