فيديو.. كيف تعاملت الحياة الفطرية مع مقطع صائد الغزلان ؟
إحالة الملف للأمن العام لبيان حقيقة الأمر

فيديو.. كيف تعاملت الحياة الفطرية مع مقطع صائد الغزلان ؟

2020/01/15
الساعة 9:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية صيد جائر لعدد من الغزلان في منطقة صحراوية، زعموا أنها بإحدى مناطق المملكة.

وعلقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية بقولها: إنه تم إحالة الملف للأمن العام لبيان حقيقة المقطع والتأكد من أن عملية الصيد تمت في المملكة أو خارجها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجاني.

وظهر خلال المقطع أحد الأشخاص يطارد مجموعة من الغزلان في موقع يشبه المحمية الطبيعية، وقام بإطلاق النار عليها وقتلها من سلاح رشاش.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. الحياة الفطرية تضبط فهودًا مهرّبة في جازان
    •
  • فيديو.. شخص يقنص غزلان بوحشية والحياة الفطرية تتوعد
    •
  • فيديو من الذاكرة.. زيارة الفيصل لمحمية المحازة
    •
  • تركي بن محمد يشكر القيادة على تحويل منتزه الثمامة إلى محمية الملك خالد
    •

    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :