فيديو.. كيف يبدو أقوى صاروخ على الأرض؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

ظهر أقوى صاروخ على الإطلاق، اليوم، عندما تم تحميله على سفينة لنقله من ولاية لويزيانا إلى ميسيسيبي حتى يخضع للاختبار.

ويتضمن الصاروخ ما يسمى بـ نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، وصُنع في مجمع ميتشود التابع لناسا في نيو أورليانز، ويبلغ ارتفاعه 65م، وسيتم شحنه على متن سفينة طولها 310م إلى مركز ستينيس للفضاء التابع لناسا في ميسيسيبي.

وهناك سيخضع لاختبار ما يسمى بـ Green Run Test يتم خلاله إطلاق محركاته، وبعد ذلك سيتم نقله إلى مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

وقالت جولي باسلر مديرة الـ SLS: هذه لحظة تاريخية، وعند نجاح اختبار Green Run سننتقل إلى مرحلة تالية مثيرة، متابعة أن الانتهاء من المراحل الأساسية لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي يضع البشر على أعتاب حقبة جديدة من استكشاف الفضاء.

وتم تصميم صاروخ SLS، التابع لوكالة ناسا للتطور، بحيث يمكنه إنجاز مجموعة متنوعة من المهام، حيث سيمكن الولايات المتحدة من تحقيق هدف برنامج Artemis المتمثل في هبوط أول امرأة ورجل على سطح القمر بحلول عام 2022، ثم ينطلق إلى المريخ ثم إلى جهات أخرى في الفضاء السحيق، وهو يحتوي على الأجهزة الأكثر تطورًا، والتي صممتها ناسا.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم الحالي، إلا أن مشروع نظام الإطلاق الرائد قد تأخر بالفعل عن الموعد المحدد، حيث كان من المقدر أن ينتهي في يوليو 2019.

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