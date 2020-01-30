فيديو.. كيف يتم غسل الكعبة في 45 دقيقة يوميًا ؟

2020/01/30
الساعة 6:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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غسل الكعبة
المواطنن - مكة المكرمة

نشرت رئاسة شؤون الحرمين مقطع فيديو يوضح طريقة غسل الكعبة بشكل يومي.

وعلقت رئاسة الحرمين على المقطع بالقول : كيف يتم غسل الكعبة كاملًا في 45 دقيقة يوميًا؟ لتأتي الإجابة عبر المقطع الذي نال استحسان العديد من المغردين.

وبحسب المقطع تغسل الكعبة 4 مرات في اليوم بشكل كامل حيث تصل المساحة التي يتم غسلها في كل مرة 500 ألف متر مربع.

يتم غسل الكعبة بواسطة أكثر من 3000 عامل وعاملة نظافة ومئات الآليات والمعدات.

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