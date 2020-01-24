فيديو لا يصدق.. سقطت من الطابق التاسع دون إصابة

المواطن - متابعة

سقطت امرأة روسية محظوظة من الطابق التاسع دون أن تصاب بأي أذى.

وأظهر مقطع فيديو متداول المرأة وهي تسقط على كومة كبيرة من الثلج ثم نهضت على قدميها وبعدما التقطت أنفاسها طلبت من الجيران الاتصال بالإسعاف.

هذه الحادثة العجيبة حصلت في مدينة إيزلوشينسك في إقليم خانتي مانسيسك ذي الحكم الذاتي بروسيا الاتحادية.

وتظهر المرأة وهي تنهض بالرغم من سقوطها المدوي، وتنفض ملابسها ثم تمضي بخطى ثابتة، كما لو أنها نزلت إلى الطابق الأول بالمصعد.

المثير في الأمر أن الأطباء أكدوا أن حالتها الصحية مستقرة ولم تتعرض لأي أذى.

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