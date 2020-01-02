فيديو.. لحظة مرعبة لموجة شاهقة تصطدم برجل 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

واجه رجل لحظة مرعبة حين ضربه موج البحر من فوق صخرة، وسحبه إلى المياه العميقة، أثناء وجود عاصفة.

ووثق مقطع فيديو مخيف الواقعة، حيث يمكن رؤية رجل، لم يكشف عن اسمه، وهو يمشي على طول الصخور على شاطئ بوني دون في سانتا كروز عندما تتشكل فجأة موجة شاهقة وراء، ثم يستدير ليلاحظ الخطر المتصاعد، قبل أن تصطدم الموجة بالصخرة، وتجرفه في الهواء ليقع في مياه البحر الهائج.

لحسن الحظ، تم إنقاذ الرجل بواسطة الحراس، والذي نجا بمعجزة ببعض الإصابات الطفيفة.

وكانت الموجة جزءًا من عاصفة تشكلت في المحيط الهادئ، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بيانًا عن أخطار الشاطئ مع ارتفاع الأمواج.

تابعنا على تواصل معنا على