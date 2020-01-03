فيديو.. لحظة هلاك الإرهابي قاسم سليماني في بغداد

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة استهداف موكب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بالصواريخ أثناء تجوله في العاصمة العراقية بغداد.

والمعروف أن قاسم سليماني مصنف على قائمة الشخصيات الإرهابية الأمريكية ومن الشخصيات التي سببت الدمار والخراب في الدول العربية نتيجة دوره الداعم للحركات الطائفية سواء في العراق أو سوريا أو اليمن ولبنان.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أعلنت مقتل قاسم سليماني على يد قوات الجيش الأمريكي في العراق.

ويقف قاسم سليماني وراء الاعتداء الأخير على السفارة الأمريكية في بغداد حيث أوعز إلى قوات الحشد الشعبي الطائفية الموالية لطهران باقتحام السفارة ومحاولة إحراقها.

من هو قاسم سليماني ودوره في دعم الإرهاب ؟

والمعروف أن قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس منذ 1998 خلفاً لأحمد وحيدي، هي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة أساسًا عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية.

في يناير 2011 ارتقت رتبة قاسم سليماني من العقيد إلى رتبة اللواء بقرار من خامنئي تقديرًا لدور سليماني في تأجيج العديد من الصراعات في بقية أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق والشام.

صنفت الولايات المتحدة قاسم سليماني وفيلق القدس والحرس الثوري على قائمة الإرهاب وأدرج اسم سليماني في القرار الأممي رقم 1747 وفي قائمة الأشخاص المفروض عليهم الحصار.

وفي 18 مايو 2011، فرضت الولايات المتحدة عليه العقوبات مرة أخرى مع بشار الأسد وغيره من كبار المسؤولين السوريين بسبب تورطه في تقديم دعم مادي للحكومة السورية

وفي 24 يونيو 2011 أعلنت المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني أدرجوا في قائمة العقوبات لتوفيرهم أدوات للجيش السوري لغرض قمع الثورة السورية.

تابعنا على تواصل معنا على