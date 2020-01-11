فيديو.. لحظة وفاة داعية أثناء إلقائه موعظة في حفل زفاف

المواطن - متابعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة داعية أثناء إلقائه محاضرة دينية في حفل زفاف بالكويت.

وقيل: إن الداعية فلسطيني الجنسية، ويظهر في الفيديو عدد من المحاضرين، يبدو عليهم علامات الصدمة، مرددين لا إله إلا الله، فيما يحاول آخرون إنقاذه بإجراء الإسعافات الأولية بتدليك القلب.

وكانت آخر كلمات الداعية: حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو جنتك ونارك، كنا في عمرة قبل أيام، وكان معنا 50 شخصًا، وكل شخص زوجته بجواره، ثم لفظ الشهادة وانقطعت أنفاسه بعد هذه الكلمات.

ونعى المغردون الداعية، داعين له بالرحمة، وسائلين الله حسن الخاتمة.

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