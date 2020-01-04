فيديو مؤثر.. السبيعي يتوفى بعد كلمة في حفل زواج صديقه

المواطن - محمد المقصّي

لم يكن رئيس الرقباء في الحرس الملكي مفرح السبيعي، يدرك أن الكلمة التي ألقاها في حفل زواج أحد أصدقائه ستكون آخر ما يسمعه منه الحضور، فبمجرد أن أنهى كلماته لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط ذهول الحاضرين.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للسبيعي الذي لبى دعوة لحضور مناسبة زواج صديقه في محافظة الخرج، وبعد الانتهاء من كلمته لزميله أصيب بنوبة قلبية أدت لوفاته.

وقال أحد أقارب السبيعي في تصريحات حصلت عليها “المواطن“: إن المتوفى هو مفرح بن مرزوق الجهمي السبيعي، وهو في الأربعينات من العمر، عرف عنه حب الخير للجميع، ويحبه كل من عرفه وتعامل معه عن قرب.

وأضاف: الفقيد هو ابن عمتي، وكان يعمل في الحرس الملكي برتبة رئيس رقباء، وأثناء حضوره زواج أحد زملائه أصيب بنوبة قلبية حادة تسببت في وفاته.

وكشف عن حالة والدة الفقيد التي أصيبت بالصدمة والذهول بعد تلقيها خبر وفاة ابنها الذي خرج مهنئًا فعاد إليها جثة محمولًا على الأعناق.

وقال: إن والدته مريضة بالضغط والسكر، ومن هول الفاجعة والصدمة وأثناء تعزية الأقارب لها هذا اليوم كانت تتعرف عليهم مرات ولا تعرفهم مرات أخرى، أسأل الله أن يربط على قلبها.

كما طالب الجميع بالدعاء له بالمغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهمنا الصبر والسلوان.

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