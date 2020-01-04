فيديو مؤثر.. نجيب الزامل يحكي قصته مع المرض

المواطن - الرياض

“هذا المرض لازمني منذ الصغر وغير نظرتي للحياة..” كلمات مؤثرة أعاد المغردون تداولها في مقطع فيديو يتحدث فيه الراحل نجيب الزامل عن مرض لازمه منذ الطفولة.

رحل النجيب

انظر ماذا فعل به المرض وماذا حوّل به #نجيب_الزامل pic.twitter.com/PgbCbBswCJ — برجس حمود البرجس (@Barjasbh) January 4, 2020

وقال نجيب الزامل: إنه كان يعاني من مشاكل في الكلى منذ الطفولة، وهذا المرض لازمه طوال حياته، ليس هذا فحسب بل أثّر على مناعته نتيجة الأدوية المثبطة للمناعة التي كان يتناولها.

وتابع أنه بدأ يبني المستشفيات، وهذا الأمر أتاح له تجربة جديدة، حيث لمس بشكل أكثر واقعية حالات مرضية وإنسانية تحتاج من يدعمها.

ورحل نجيب الزامل اليوم مخلفًا وراءه سيرة عطرة حافلة بالعطاء حيث كان أحد الناشطين المميزين في مجال التطوع والعمل الخيري.

وتبارى المواطنون والمغردون العرب في نعي نجيب الزامل، داعين الله أن يغفر له ويرحمه ويلھم ذويه الصبر والسلوان.

ونعت وزارة الإعلام، الكاتب وعضو مجلس الشورى السابق نجيب الزامل، الذي وافته المنية اليوم السبت في ماليزيا بعد صراع مع المرض.

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن الساحة الإعلامية والثقافية فقدت الكاتب الكبير نجيب الزامل، الذي كان رائدًا أثرى الساحة بفكره وقلمه، وبإنسانيته وعطائه التطوعي.

وأضافت: “عرفناه زميلًا كريمًا، وكاتبًا صادقًا، مهمومًا بمجتمعه، محبًّا لوطنه، غفر الله له وأكرم مثوبته، وأحسن عزاء أسرته وألهمهم الله الصبر والسلوان”.

تابعنا على تواصل معنا على