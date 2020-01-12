فيديو.. مئات أسماك القرش تثير رعب رواد شاطئ بنيوزيلاندا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وثقت لقطات مذهلة لطائرات دون طيار مئات من أسماك القرش التي تبعد أمتارًا فقط عن السباحين على شاطئ في نيوزيلندا، وهو ما أثار رعب الموجودين، وتدافعوا للخروج.



شارك زاك، 16 عامًا، الذي كان يقضي مع عائلته أيام العطلة في جزيرة جريت بارير، اللقطات المذهلة عبر صفحته على فيسبوك، والتي تضمنت أكثر من نوع لسمك القرش، منه أبو مطرقة.

وفي مشهد مخيف، تبدو أسماك القرش من جميع الأشكال والأحجام تستمتع بالمياه مع السباحين، ومن ضمنهم أطفال، ويمكن رؤية ذلك بوضوح؛ بسبب المياه الصافية والهادئة واللقطات الطويلة.

وفي هذا الوقت من العام، تشهد المنطقة رحلات جماعية لأسماك القرش، حيث يتكاثرون في خليج هوراكي، وتُعد هجماته في نيوزيلندا نادرة حيث تم الإبلاغ عن 113 حادثًا منذ عام 1940.

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