فيديو.. ماجد المهندس وفؤاد عبدالواحد يتألقان في جازان

أحيا الفنان العراقي ماجد المهندس، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان “جازان الفل مشتى الكل”، بمنطقة جازان بالسعودية.
وبدأ ماجد المهندس، الحفل بأغنية “ميجنا وع الميجنا”، وتبعها بأغنية “عطشان يا برق السحاب”.
#جازان_الفل_مشتى_الكل
تقديم البرنس #ماجد_المهندس#ماجد_المهندس_في_جازان pic.twitter.com/QHI3FuVwmN
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 14, 2020
وشارك ماجد المهندس خلال الحفل الفنان المتألق فؤاد عبدالواحد، والذي قدم عددًا من أهم أغانيه الخليجية.
وكان الفنان ماجد المهندس، قد طرح مؤخرًا أغنية “شهد الحروف”، من ألبومه الجديد والذي يحمل نفس الاسم، على موقع “يوتيوب”.
من #جازان_الفل_مشتى_الكل.. رحبنا بالصوت الجميل #فؤاد_عبدالواحد فامتعنا بليلة طربية من العيار الثقيل..#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/rWwr4vt54v
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 14, 2020
تحبك روحي وأحسك نفس ها الروح
و توحشني بدون أسباب مدري ليه
يا كيف أشرح لك إحساس أكبر من البوح
في قلب يحبك أكثر ما يحب راعيه
حفل الفنان #ماجد_المهندس_في_جازان#جازان_الفل_مشتى_الكل#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/thCreW4gVi
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 13, 2020
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