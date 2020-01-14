فيديو.. ماجد المهندس وفؤاد عبدالواحد يتألقان في جازان

فيديو.. ماجد المهندس وفؤاد عبدالواحد يتألقان في جازان

2020/01/14
الساعة 2:06 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - جازان

أحيا الفنان العراقي ماجد المهندس، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان “جازان الفل مشتى الكل”، بمنطقة جازان بالسعودية.

وبدأ ماجد المهندس، الحفل بأغنية “ميجنا وع الميجنا”، وتبعها بأغنية “عطشان يا برق السحاب”.

 

وشارك ماجد المهندس خلال الحفل الفنان المتألق فؤاد عبدالواحد، والذي قدم عددًا من أهم أغانيه الخليجية.

وكان الفنان ماجد المهندس، قد طرح مؤخرًا أغنية “شهد الحروف”، من ألبومه الجديد والذي يحمل نفس الاسم، على موقع “يوتيوب”.

 

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