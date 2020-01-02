فيديو.. ماذا قال أمير عسير لفتاة تعاني من التلعثم ؟

المواطن - محمد الغبيشي

تقدمت إحدى الفتيات والتي تعاني من “التعلثم”، بشرح معاناتها أمام أمير منطقة عسير تركي بن طلال اليوم الخميس، خلال لقائه بشباب المنطقة على ساحل البحر بمحافظة البرك.

وقامت الفتاة بشرح معاناة المتلعثمين فقال لها الأمير تركي: “ستكونين عندي في الإمارة وأسمعكم طوال اليوم، بل سأظل أسمع صوتك طول العام، كما وجه بتعيينها مباشرة في إمارة عسير بهدف إيصال صوتهم إليه”.

الجدير بالذكر أن أمير عسير قام بزيارة لمحافظة البرك وعقد اجتماعًا بمجلس المنطقة. بعد ذلك اجتمع أمير عسير بألف شاب وشابة من أبناء محافظة البرك، والمراكز التابعة لها بحضور محافظ البرك عبدالرحيم الحسين آل عبده الهلالي وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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