فيديو.. ماعز بعينان وفم بشري!

المواطن - متابعة

أثار مقطع فيديو نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، ضجة على الإنترنت، حيث ظهرت به ماعز بوجه بشري، تملك عينان تشبهان العيون البشرية تمامًا.

وأوضحت الصحيفة أن الماعز ولدت في الهند وتحديدًا في قرية نيموديا في راجستان، ولها عينان وفم بشريان، وتعاني من تشوهات في الوجه بسبب عيب خلقي نادر يسمى ” Cyclopia”، وعادة ما يسبب تكوين عين واحدة على الوجه.

وظهرت الماعز في فيديو نشره مالكها الذي يدعى موكيشجي براجاباب، في وقت سابق من هذا الأسبوع، التقطه لها في كوخه، وهي تسير في كافة أنحاء الغرفة بوجهها الغريب، وتلوح بذيلها.

ولفت إلى أن الكثير من السكان المحليون اعبتروها هدية من الله وأخذوا يقدسونها.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تولد فيها ماعز بعيون بشرية، حيث سبق وولدت ماعز بوجه بشري في الهند عام 2017.

كما ولد في الأرجنتين خلال الشهر الماضي، عجل صغير بفم ووجه يشبه إنسان غاضب، مما أصاب الأطباء البيطريون بالذهول ودفعهم لمحاولة مساعدته ولكن دون جدوى، حيث توفي بعد ساعات قليلة.

وشوهدت سمكة في شهر نوفمبر الماضي، بإحدى البحيرات الصينية، بمظهر غريب تبدو وكأنها بوجه إنساني كامل مع أنف وعينين.

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