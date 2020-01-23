فيديو .. ما فعله رئيس الاتحاد في الصميم

المواطن - محمد سمعه

يسير أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد في الطريق الصحيح، خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب تحركه القوي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لضم الصفقات التي يحتاجها العميد.

وأثنى الناقد الرياضي جمال عارف المعروف بميوله الاتحادية على عمل الحائلي قائلًا: “خروج رئيس الاتحاد أنمار الحائلي من قيود سييرا كلام في الصميم”.

وتُعد الإشادة الأولى من جمال عارف لرئيس الاتحاد، الذي تعرض لانتقادات قوية بالفترة الأخيرة، وذلك بسبب تراجع نتائج العميد في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إضافة لتوديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي الفتح.

وفي وقت سابق، شدد المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد أحمد صادق دياب، على أن وجود معارضين لمجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي ليست دليلًا على الفشل، مؤكدًا في الوقت ذاته ضم مزيد من الصفقات خلال الفترة الحالية.

وتحدث دياب عن صفقات الاتحاد خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “نركز على الأمور الفنية في اختياراتنا بدون عاطفة وبناء على رأي المدرب واللجنة الفنية”.

وتابع: “سانوجو متبقٍ في عقده سنتان وتمت إعارته للمدة المتبقية منه.. وصفقات الاتحاد لم تنتهِ بعد.. رئيس النادي يبذل جهودًا كبيرة مالية وجسدية لخدمة الفريق الأول لكرة القدم”.

وأضاف المتحدث باسم نادي الاتحاد خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “وجود المعارضين للإدارة ليس دليل فشل.. بل يرفع من جودة العمل”.

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