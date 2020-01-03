فيديو.. متحرش المدينة يتصدر تويتر والمغردون يطالبون بضبطه
اضطر السائق إلى إنزالها خوفًا من افتضاح أمره

فيديو.. متحرش المدينة يتصدر تويتر والمغردون يطالبون بضبطه

2020/01/04
الساعة 1:36 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - منة الله أشرف

تصدر هاشتاق متحرش المدينة موقع التواصل تويتر، خلال ساعات قليلة، بعدد تغريدات تجاوز 10 آلاف تغريدة، حيث تداول المواطنون مقطع فيديو لسائق يتحرش بفتاة ويرفض إنزالها من السيارة.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، تظهر الفتاة وهي تبكي وتصرخ؛ حتى اضطر السائق إلى إنزالها خوفًا من أن يفتضح أمره.

وتداول بعض الرواد، صورًا لرقم لوحة السيارة، مطالبين السلطات بالتدخل والقبض عليه، وتقديمه للمحاكم.

تجارب أخرى لنفس السائق:

ويبدو أن المقطع شجع فتيات أخريات على الحديث عن مواقف سابقة مشابهة تعرضن لها من نفس السائق، مؤكدين على أنه نفس الصوت والأسلوب، ورقم السيارة نفسها.

ويُذكر أن القانون يتضمن عقوبات مشددة على كل من يتورط بقضايا التحرش الجنسي، وتتفاعل الجهات الأمنية بسرعة مع بلاغات التحرش وتصدر عقوبات رادعة.

 

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