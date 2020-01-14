فيديو.. متسابقة في ذا فويس تغني لنانسي عجرم “قاتل قاتل”

المواطن - متابعة

انتشرت أغنية “قاتل قاتل”، التي بثها اليوتيوبر السوري، صبحي السقا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بصورة كبيرة، حيث حصدت أكتر من نصف مليون مشاهدة خلال أقل من يومين.

وسخر السقا من الفنانة نانسي عجرم وزوجها، في الأغنية التي غناها بنفسه على أنغام أغنية “شاطر شاطر”، التي قدمتها نانسي للأطفال.

وظهر السقا في الأغنية وهو يجسد دور فتاة صغيرة، تشارك في برنامج “ذا فويس كيدز”، الذي تشارك الفنانة نانسي عجرم في لجنة تحكيمه، وأخذ يردد أن من يكذب ويتستر على مجرم قتل عاملاً لديه في المنزل بمثابة قاتل.

كما قال في أغنيته إن زوج الفنانة نانسي عجرم يختبئ خلف شهرتها بالرغم من أن جريمته واضحة للجميع، لينهي الأغنية وهو يمسك بمسدس ويطلق 16 رصاصة على لجنة التحكيم.

ونشر اليوتيوبر السوري هذا الفيديو بعد قتل شاب سوري يدعى محمد الموسى، في فيلا الفنانة نانسي عجرم في بيروت، حيث أطلق زوجها عليه 17 رصاصة.

وأعلنت الفنانة وزوجها أنه دخل إلى الفيلا بدافع السرقة وأن الدكتور فادي الهاشم أطلق الرصاص عليه، بينما تطالب عائلة القتيل بتوجيه تهمة القتل العمد للفنانة وزوجها، ويؤكدون أنهم يعرفونه جيدا وأنه يعمل في حديقة منزلهم.

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