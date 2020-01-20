فيديو.. متظاهرون يقطعون الطرق في العاصمة العراقية
حرق مقر لكتائب حزب الله العراقي

فيديو.. متظاهرون يقطعون الطرق في العاصمة العراقية

2020/01/20
الساعة 10:56 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مظاهرات في العراق
المواطن - متابعة

ذكرت وسائل إعلام، أن الأمن العراقي يستخدم الغاز المسيل بساحة الطيران، وسط سقوط عدد من الإصابات بصفوف المتظاهرين، الذين أقدموا بقطع الطرق لحين تحقيق مطالبهم.

وأقدم محتجون بالأمس بحرق مقر لكتائب حزب الله العراقي بالكامل قرب جسر الإسكان في محافظة النجف، حيث قام محتجون بغلق البوابة الرئيسية لمطار النجف الدولي بحرق الإطارات، فيما قامت مجموعات بإغلاق أبواب الدوائر الحكومية في المحافظة، وذلك في مسعى لمنع ذهاب الموظفين إلى دوائرهم.

يأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة التي أقرتها التنسيقيات، ودعا الحراك الشعبي في العراق إلى التصعيد في الـ20 من يناير الجارى بانقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام، أن الأمن العراقي يستخدم الغاز المسيل، وسط سقوط عدد من الإصابات بصفوف المتظاهرين.

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