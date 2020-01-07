فيديو مثير.. الغيوم تعانق مآذن المسجد النبوي عند الغروب

المواطن - المدينة المنورة

نشرت أمانة منطقة المدينة المنورة قبل عدة ساعات صورًا ومقاطع فيديو توثق لحظات غروب الشمس والتي سجلت مشهدًا بديعًا.

وعانقت الغيوم مآذن المسجد النبوي في إشارة إلى هطول وشيك للأمطار.

وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدنٍ في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل: المدينة المنورة، ومحافظة الحناكية، ومحافظة العلا، ومحافظة بدر، ومحافظة خيبر، ومحافظة وادي الفرع، ومحافظة العيص، والأجزاء المجاورة.

وأضافت أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.

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