فيديو مروع.. مرضى كورونا يبصقون عمدًا لنشر العدوى

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

انتشرت حالة من الذعر في الصين مع ظهور مقاطع فيديو توضح أن بعض المرضى المصابين بفيروس كورونا يبصقون على الأطباء وأشخاص آخرين عمدًا؛ لنشر العدوى.

ووصل عدد الوفيات إلى أكثر من 200 شخص، يعيش معظمهم في مدينة ووهان الصينية، مع أكثر من 7000 إصابة بفيروس كورونا منذ اندلاع المرض منذ شهر تقريبًا.

ووثقت كاميرات المراقبة، مشاهد مروعة لمرضى ومصابين في الصين يحاولون نشر العدوى بفيروس كورونا عن طريق البصق المتعمد على الآخرين.

ووفقًا لتقرير Metro UK، قالت مُعلمة من جنوب إفريقيا تُدعى جيسيكا بيلينإ، تعمل في ووهان: إننا جميعًا خائفون للغاية من الذهاب إلى الخارج، لقد تجنبت ذلك لأطول فترة ممكنة، وبعد مشاهدة مقاطع الفيديو، أصبحت مرعوبة من الناس أيضًا وليس الفيروس فقط، غطيت نفسي من رأسي إلى أخمص قدماي، مع نظارات لتغطية عيني وبالطبع القناع على الأنف والفم.

وأضافت: لقد سمعت قصصًا مروعة عن تعمد إصابة المصابين بالعدوى للآخرين، عن طريق خلع أقنعتهم والبصق في وجوه الأطباء.

كما يوضح الفيديو التالي بعض المواقف لمرضى كورونا الذين يتعمدون إصابة الآخرين، حيث يظهر في الدقيقة 1:28 رجل يبصق على جميع أزرار المصعد عند مدخل المنزل، وعند القبض عليه تبين أنه مصاب بفيروس كورونا بالفعل.

وهناك أيضًا مزاعم تفيد بأن الأقنعة المستخدمة في المستشفيات، يتم جمعها لبيعها مرة أخرى على أنها جديدة.

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