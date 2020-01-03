فيديو.. مشجع هلالي يسخر من طريقة لعب البليهي

المواطن - مروة نبيل

تفاعل مشجع هلالي مع إحدى الهجمات في مباراة الفيصلي ضد الهلال، وسخر من طريقة لعب علي البليهي بعدما أهدى الكرة للاعب عنابي سدير.

ويلعب الفيصلي ضد الهلال- الآن- ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتُشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكان الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد الهلال قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث سجل محمد البريك الهدف الأول في الدقيقة 18، وسجل رولي بونيفاسيا التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 29.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الزعيم من هز الشباك عند الدقيقة 63 من أحداث مباراة الفيصلي ضد الهلال عن طريق نجمه صالح الشهري، قبل أن يحرز محمد قاسم هدف التعادل عند الدقيقة 73.

تابعنا على تواصل معنا على