فيديو.. مضيفة إيرانية شجاعة تكشف سر إسقاط الطائرة الأوكرانية
أكدت أن الاستهداف تم عمدًا بصاروخين

فيديو.. مضيفة إيرانية شجاعة تكشف سر إسقاط الطائرة الأوكرانية

2020/01/18
الساعة 9:10 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

فضحت مضيفة طيران إيرانية شجاعة، كذب نظام الملالي حول إسقاط الطائرة الأوكرانية بعدما زعم الحرس الثوري أنه تم بطريق الخطأ، ودعت إلى الكشف عن السبب الحقيقي لإسقاط الطائرة بشكل متعمد.

وقالت المضيفة التي جازفت بحياتها ومستقبلها المهني: إن كل من يعمل في مجال الطيران يدرك أنه لم يتم إسقاط الطائرة نتيجة خطأ بشري بل تم بشكل متعمد لإسقاطها.

ولفتت إلى أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخين؛ الأول كان موجهًا نحو أحد الجناحين لاستهداف خزان الوقود، وكان كافيًا لإسقاطها، ومع ذلك تم استهدافها بصاروخ ثانٍ؛ حتى يتم تدميرها بشكل تام.

وفندت المضيفة رواية الحرس الثوري حول الخطأ البشري، مطالبة بمحاسبة من تسبب في مقتل 176 شخصًا.

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