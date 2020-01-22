فيديو.. مطار الملك خالد يرد على الاستفسارات عبر الواتساب

المواطن - الرياض

أطلق مطار الملك خالد الدولي في الرياض لأول مرة في العالم خدمة تفاعلية للرد على استعلامات المسافرين عبر تطبيق واتساب بغرض الاستعلام عن الرحلات.

فيديو | لأول مرة في العالم.. مطار الملك خالد يطلق خدمة تفاعلية للرد على استعلامات المسافرين عبر “واتساب”#الإخبارية pic.twitter.com/AvDmTzXFnF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 22, 2020

وقال المطار بحسب ما ذكر عبر حسابه بموقع تويتر” إنه أول مطار في العالم يطبق هذه الخدمة التفاعلية للرد على المسافرين بشكل أسرع ومبسط.

ويمكن الاستفادة من الخدمة عن طريق إرسالة رسالة عبر الواتساب تتضمن رقم الرحلة أو اسم الوجهة أو اسم الناقل أو علم الدولة ليصل الرد مقدمًا المعلومات عن الرحلة.

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