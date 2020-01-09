فيديو.. مطبات هوائية واهتزاز طائرة أثناء رحلتها إلى الباحة
الأمر تسبب في خوف بعض المسافرين على الرحلة

فيديو.. مطبات هوائية واهتزاز طائرة أثناء رحلتها إلى الباحة

2020/01/09
الساعة 9:03 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - علي شيبان - جازان

أظهر مقطع فيديو قوة الاهتزاز التي تعرضت له إحدى الرحلات الجوية الداخلية في المملكة.

وبين المقطع الذي وثقه أحد المسافرين أثناء تصويره من نافذة الطائرة، كميات السحب الكثيفة التي دخلت فيها الطائرة لتحدث مطبات هوائية واهتزازات قوية، ما تسبب في خوف بعض المسافرين على هذه الرحلة.

الجدير بالذكر أن الطيارين يتعاملون مع المطبات الهوائية بشكل يومي ولا تسبب أي خطورة على الطيران، لكن يحاول الطيارون تجنب الدخول في هذا النوع من الاضطرابات على الرغم من كونها لا تشكل أي خطورة تذكر إلا أنها تعتبر مصدر إزعاج وخوف للركاب.

ورجح متداولو المقطع أنها إحدى الرحلات الجوية من مدينة جدة إلى مدينة الباحة.

 

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