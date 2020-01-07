فيديو.. معلومات عن أخطر مطلوب إرهابي محمد آل عمار

المواطن - الرياض

أكد المختص في شؤون الجماعات المتطرفة حمود الزيادي، أن المطلوب محمد بن حسين علي آل عمار، من أكثر العناصر الإرهابية التي نشطت في منطقة القطيف، حيث كان يقود خلية مكونة من 9 أشخاص لاستهداف العناصر الأمنية في المملكة.

وتابع الزيادي، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن هذه الخلية التي اختطفت القاضي الجيراني، والذي كان يتصدى للعناصر الإرهابية بالخطابة، ولهذا تم خطفه وتصفيته ودُفن في أحد المزارع هناك، مشددًا على أن آل عمار عنصر خطير؛ لأن له اتصالًا وثيقًا بالعناصر الإرهابية في مملكة البحرين، كما كان له سوابق إجرامية جنائية من خطف وسطو مسلح على أماكن تجارية واستهداف رجال الأمن وتهديد الذين لم ينصاعوا إلى إملاءاتهم في العوامية.

وأضاف الزيادي أن المطلوب كنز بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية لو تم القبض عليه حيًّا؛ لأنه سيقود لضبط الخلايا الإرهابية في المملكة والبحرين، خاصةً وأنهم تدربوا في معسكرات حزب الله العراقي بإيعاز من الحرس الثوري الإيراني، متابعًا أن هناك وسائل مشفرة للتواصل بين منظومة الإرهاب بمساعدة آل عمار.

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