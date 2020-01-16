فيديو.. مقتل قيادي حوثي بعد ملاحقة الأطفال وحلق رؤوسهم

المواطن - متابعة

لقي القيادي في ميليشيا الحوثي، أحمد علي الوشلي، الذي كان يلقب بـ” أبو جبريل” مصرعه بالرصاص في اليمن.

شاهد.. ميليشيا الحوثي تهين الشباب اليمني بسبب قصات الشعر وتتهمهم بمغازلة النساء وعدم الذهاب للجبهات؟! pic.twitter.com/CrPz5LUPYU — الحدث اليمني (@Alhadath_Ymn) January 14, 2020

وكان الوشلي قد ظهر قبل مصرعه بوقت قصير في مقطع فيديو يحلق فيه رؤوس الأطفال والشباب وعدد من الناس في أماكن عامة بالقوة الجبرية، مستغلًا نفوذه والطاقم المسلح الذي يرافقه.

يأتي ذلك وسط تكتم من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران عن سبب وفاته، وتدعي أنها طبيعية.

يذكر أن القيادي الوشلي كان يشغل منصب نائب قسم شرطة في العاصمة اليمنية صنعاء.

تابعنا على تواصل معنا على