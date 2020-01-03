فيديو.. مقتنيات قاسم سليماني قرب موقع استهدافه في العراق

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تم العثور على بعض مقتنيات قائد فيلق القدس الإرهابي الهالك قاسم سليماني بالقرب من موقع استهدافه في محيط مطار بغداد في عملية ناجحة نفذتها القوات الأمريكية في العراق.

فيديو | العثور على بعض مقتنيات سليماني بالقرب من موقع استهدافه#الإخبارية pic.twitter.com/J0PtgElnKY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 3, 2020

وقتل مع سليماني نائب رئيس قوات الحشد الشعبي العراقية أبو فهد المهندس حيث تم استهداف مركبة كانت تقلهما بصاروخ ما أدى إلى وفاتهما.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الجيش الأمريكي، نفذ الغارة الجوية بناءً على أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت البنتاغون في بيان لها اليوم : اتخذ الجيش الأمريكي عملًا دفاعيًا حاسمًا لحماية أفراد القوات الأمريكية في الخارج من خلال قتل قاسم سليماني قائد قوة فيلق الحرس الثوري الإيراني.

وتابع: هذه الضربة كانت تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني في المستقبل، وستواصل الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا ومصالحنا أينما كانوا في جميع أنحاء العالم.

كما ألقى البيان باللوم على إيران في شن هجمات على قواعد التحالف في العراق في الأشهر الأخيرة وعلى تنظيم الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد.

وشهدت الشوارع العراقية احتفالات بمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس حيث احتشد الآلاف منذ الفجر في الشوارع للاحتفال بهذا الحدث الكبير.

وجاء مقتل سليماني بعد يومين من اقتحام قوات الحشد الشعبي العراقي للسفارة الأمريكية في بغداد واحتلال محيطها بدعم من فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني الذي يقدم لهم الدعم اللوجيستي والمعنوي وتسببت هذه الاحتجاجات في إصابة أكثر من 60 شخصًا في المواجهات التي وقعت في محيط السفارة الأمريكية.

والمعروف أن قاسم سليماني مصنف على قائمة الشخصيات الإرهابية الأمريكية ومن الشخصيات التي سببت الدمار والخراب في الدول العربية نتيجة دوره الداعم للحركات الطائفية سواء في العراق أو سوريا أو اليمن ولبنان.

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