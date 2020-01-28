فيديو.. منعوها من صعود الطائرة بسبب ملابسها المكشوفة!

المواطن – متابعة

أكدت مواطنة أمريكية أنها تشعر بالإهانة الشديدة جراء ما قامت به شركة الطيران الأمريكية “يونايتد إيرلاينز” بمنعها من الصعود للطائرة بسبب ملابسها.

وكانت السيدة، أندريا وورلدوايد، تقوم برحلة على متن طائرات “يونايتد إيرلاينز” بمقاعد الدرجة الأولى، من مدينة دنفر بولاية كولورادو، إلى مدينة نيوارك، بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، حينما تم إيقافها من قبل موظف الشركة قبل دخولها إلى الطائرة، 13 يناير الجاري، بحسب “روسيا اليوم”.

وقالت وورلدوايد لقناة “سي بي إس 4”: إن الموظف منعها من الدخول “دون أي تفسير”، وتابعت: “كان هناك بعض الأحاديث الجانبية واللغط بين الموظفين، أخبروني بعدها أن المشكلة كانت في فتحة الصدر التي تظهر جزءًا من حمالة الصدر، وأخبرتهم أنها ملابسي العادية، وأنا أرتديها لدواعي الراحة في الرحلات الطويلة”.

وتابعت وورلدوايد: “لقد شعرت بالإهانة، وبالإحراج، والارتباك. شعرت وكأن كل العيون متوجهة نحوي”

ونشرت الراكبة صورًا للملابس التي كانت تلبسها، حيث كانت ترتدي سترة طويلة، ووشاحًا فوقها، في النهاية سمح الموظفون لها لوورلدوايد بالدخول إلى الطائرة، واعتذروا لها، وعرضوا عليها قسيمة سفر بقيمة 200 دولار كنوع من التعويض.

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