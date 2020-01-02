فيديو.. مواطن دخل مركز جامعة المجمعة للتأهيل على كرسي وخرج ماشيًا

المواطن - المجمعة

قصة من قصص النجاح سجلها مركز جامعة المجمعة لتقنيات التأهيل والأطراف الاصطناعية بعد أن تمكن من مساعدة مواطن دخل على كرسي متحرك وخرج ليمشي مجددًا على قدميه.

وكان المواطن مبروك عبيد الرشيدي الذي دخل مركز جامعة المجمعة الدولي لتقنيات التأهيل والأطراف الاصطناعية على كرسي متحرك نتيجة الإصابة بجلطة في القدم، وخرج بحمد الله يسير على قدميه.

وكان الرشيدي قد أصيب بجلطة في ساقه اليمنى أفقدته الاعتماد عليها مما اضطره لاستخدام العربة المتحركة، وقال إنه تعرض لجلطة في الرجل اليمنى في شهر محرم، وتم تنويمه في مستشفى الملك خالد في المجمعة، وقالوا ما عندك إلا علاج طبيعي.

بدأ المواطن رحلة العلاج في العديد من المراكز دون نتائج ملموسة، ومن ثم قدم للمركز بعد شهر من الإصابة وبدأت إجراءات بداية العلاج سريعًا لتفادي أي مضاعفات محتملة ومن أجل تحقيق أفضل النتائج المتوقعة.

وبعد شهر من بداية الخطة العلاجية تمكن هذا الرجل من المشي والاعتماد على القدم التي أصيب بها.

وقال د. مازن بن مشبب القحطاني المشرف العام على مركز جامعة المجمعة للتأهيل والأطراف الصناعية إن المراجع تمكن من القدرة على الوقوف والقدرة المشي وممارسة نشاطاته اليومية.

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