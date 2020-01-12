فيديو.. موراتا يتسبب في طرد فالفيردي

المواطن - مروة نبيل

منح حكم مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد البطاقة الحمراء لنجم المرينغي فالفيردي في الدقيقة 114، بعد عرقلة ألفارو موراتا ومنعه من فرصة محققة.

ويلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”.

طرد فالفريدي بعد إعاقته موراتا ومنعه من فرصة محققة أمام المرمى

"كنت حتسجل أعمل لك ايه" ؟#ريال_مدريد_اتليتكو_مدريد #السوبر_الأسباني_بجدة pic.twitter.com/kFVWaSrCvV — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 12, 2020

وشهد الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد سيطرة كبيرة من لاعبي المرينغي، وأهدروا أكثر من فرصة لهز الشباك بفضل تألق حارس مرمى الروخي بلانكوس، أوبلاك.

واستمر ضغط المرينغي في الشوط الثاني، وسط محاولات من الروخي بلانكوس، ولكن دون جدوى، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وتمتد مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد إلى الأشواط الإضافية.

تابعنا على تواصل معنا على