فيديو.. موراتا يتسبب في طرد فالفيردي
ضمن منافسات السوبر الإسباني

فيديو.. موراتا يتسبب في طرد فالفيردي

2020/01/12
الساعة 11:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

منح حكم مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد البطاقة الحمراء لنجم المرينغي فالفيردي في الدقيقة 114، بعد عرقلة ألفارو موراتا ومنعه من فرصة محققة.

ويلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”.

وشهد الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد سيطرة كبيرة من لاعبي المرينغي، وأهدروا أكثر من فرصة لهز الشباك بفضل تألق حارس مرمى الروخي بلانكوس، أوبلاك.

واستمر ضغط المرينغي في الشوط الثاني، وسط محاولات من الروخي بلانكوس، ولكن دون جدوى، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وتمتد مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد إلى الأشواط الإضافية.

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