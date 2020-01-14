فيديو.. ميليشيا الحوثي تهين الشباب اليمني

المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق ممارسات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تجاه الشباب اليمني.

وظهر خلال المقطع، عدد من ميليشيا الحوثي يقتادون شباب اليمن ويحلقون رؤوسهم ويصورونهم أمام العامة، بسبب قصات الشعر وتتهمهم بمغازلة النساء وعدم الذهاب للجبهات؟!

شاهد.. ميليشيا الحوثي تهين الشباب اليمني بسبب قصات الشعر وتتهمهم بمغازلة النساء وعدم الذهاب للجبهات؟! pic.twitter.com/CrPz5LUPYU — الحدث اليمني (@Alhadath_Ymn) January 14, 2020

وظهر خلال المقطع العشرات من الشباب اليمني بعضهم أطفال ويحيط بهم عدد من ميليشيا الحوثي ويقتادونهم واحداً تلو الآخر ليحلقوا لهم رؤوسهم بطريقة غريبة امتهنوا بها كرامتهم وحقوقهم الإنسانية.

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