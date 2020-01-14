فيديو.. ميليشيا الحوثي تهين الشباب اليمني

فيديو.. ميليشيا الحوثي تهين الشباب اليمني

2020/01/14
الساعة 10:10 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق ممارسات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تجاه الشباب اليمني.

وظهر خلال المقطع، عدد من ميليشيا الحوثي يقتادون شباب اليمن ويحلقون رؤوسهم ويصورونهم أمام العامة، بسبب قصات الشعر وتتهمهم بمغازلة النساء وعدم الذهاب للجبهات؟!

وظهر خلال المقطع العشرات من الشباب اليمني بعضهم أطفال ويحيط بهم عدد من ميليشيا الحوثي ويقتادونهم واحداً تلو الآخر ليحلقوا لهم رؤوسهم بطريقة غريبة امتهنوا بها كرامتهم وحقوقهم الإنسانية.

 

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • مقتل 11 جندياً يمنياً بقصف لميليشيا الحوثي شمال الضالع
    •
  • مصرع عناصر حوثية بنيران الجيش اليمني في أربع جبهات
    •
  • الجيش اليمني يستعيد مواقع جبلية بمعقل الحوثي في صعدة
    •
  • فيديو.. الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية بالضالع وصعدة
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :