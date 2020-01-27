فيديو .. نجم الهلال يسخر ويُحذر النصر

المواطن - محمد سمعه

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، فيديو لأحد نجوم الهلال وهو يسخر من صدارة نادي النصر لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات الدور الأول.

وظهر الحارس عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مقطع فيديو متداول عبر “تويتر” حيث قال وهو ضاحك ردًا على سؤال أحد المشجعين حول رأيه في صدارة النصر: “لا، العبرة بالخواتيم”.

وفي يوم أمس، أطلق مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” وسمًا ساخرًا من الهلال، وذلك بعد فقدان صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالح النصر مع نهاية مباريات الدور الأول.

وتفاعل العديد من المغردين مع وسم” الهلال يبارك للعالمي الصدارة”، وذلك بعد تعادل الهلال المخيب لـ الآمال مع نادي الشباب أول أمس السبت بدون أهداف، حيث تسبب التعادل في إنهاء النصر للدور الأول متصدرًا برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الهلالي صاحب المركز الثاني.

يذكر أن الجمهور النصراوي يُمني النفس بنيل لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، حيث فاز النصر باللقب في الموسم الماضي، وذلك بعد منافسة شرسة مع الهلال حُسمت في الجولة الأخيرة يوم 16 مايو الماضي.

تابعنا على تواصل معنا على