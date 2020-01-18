فيديو .. نجوم الأخضر يحتفلون بعد نهاية مباراة السعودية وتايلاند
في كأس آسيا تحت 23 عامًا

فيديو .. نجوم الأخضر يحتفلون بعد نهاية مباراة السعودية وتايلاند

2020/01/18
الساعة 6:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

احتفل نجوم المنتخب السعودي الأولمبي بطريقة مميزة، وذلك بعد التأهل لدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، على حساب المنتخب التايلاندي بهدف دون رد.

ونشر الحساب الرسمي لـ”القنوات الرياضية” عبر تويتر فيديو من احتفال أبطال الأخضر الأولمبي بعد الفوز على تايلاند.

وسجل النجم عبدالله الحمدان، الهدف الوحيد للأخضر عند حلول الدقيقة الـ78 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وكان الشوط الأول من مباراة السعودية وتايلاند انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في ربع نهائي كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عامًا.

وجاءت تشكيلة الأخضر لمباراة تايلاند مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد اليامي.

في خط الدفاع: عبدالباسط هندي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد.

في خط الوسط: خالد الغنام، سامي النجعي، علي الحسن، خالد الدبيش.

في خط الهجوم: أيمن الخليف، مختار علي، عبدالله الحمدان.

يذكر أن الأخضر سيواجه الفائز من الإمارات وأوزبكستان في دور نصف النهائي بالبطولة.

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